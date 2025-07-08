Üniversite, Araştırma Görevlisi İlanını Genişletti!

7 Temmuz 2025 tarihinde "Türkçe Eğitimi Bölümü İlanda Unutuldu" başlığıyla verdiğimiz haberde; Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosunda; ""İngilizce Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartının arandığı, kadronun ilan edildiği bölüme ne yazık ki ilanda şans verilmediği, bu durumun akademik teamüllere aykırı olduğunu ifade etmek suretiyle söz konusu ilanda düzeltme yoluna gidilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.

İlgili üniversite, her ne kadar lisans mezuniyeti olarak Türkçe Eğitimi bölümünü belirtmemiş olsa bile lisans mezuniyetini genelleştirmiş ve yüksek lisans alanı olarak Türkçe Eğitimi alanını belirtmek suretiyle ilanda düzeltme yoluna gitmiştir.