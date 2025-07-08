Altın Fiyatları Yatay Seyirde: Gram Altın 4.290 Lira

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 4 bin 290 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün yüzde 0,26 değer kazanarak günü 4 bin 289 lira seviyesinde tamamlayan altının gram fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 181 lira, cumhuriyet altını ise 28 bin 973 lira seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,1 azalışla 3 bin 334 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupların yayımlanması, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrasında, bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler artıyor. Bu durum, küresel ekonomik aktivitenin gidişatına ilişkin belirsizliklerin artmasına yol açıyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Altının güvenli liman özelliği taşımasına rağmen, son açıklanan tarifelerden sonra dolara olan talebin artması ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izleniyor.

Tarifelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesi direnç, 3 bin 200 dolar seviyesi ise destek konumunda.



