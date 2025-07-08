Erzurum'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 26 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 10:28, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 10:25
Yazdır
Erzurum'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçen ay yapılan çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 18 Afganistan, 3 Türkmenistan ve 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı. Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları

  • İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlarını sürdürüyor.
  • Geçen ay yapılan operasyonlarda toplamda 26 düzensiz göçmen yakalandı.
  • Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Türkmenistan ve Suriye uyruklular bulunuyor.
  • Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.
  • Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber