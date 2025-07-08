Erzurum'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçen ay yapılan çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 18 Afganistan, 3 Türkmenistan ve 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem uygulandı. Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Geçen ay yapılan operasyonlarda toplamda 26 düzensiz göçmen yakalandı.

yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Türkmenistan ve Suriye uyruklular bulunuyor.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



