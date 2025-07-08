Afyonkarahisar'da 26 Şüpheliye Operasyon Düzenlendi
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği iki ayrı operasyonda, nitelikli yağma, tefecilik ve uyuşturucu satışı gibi suçlara karışan 26 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 10:36, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 10:34
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında toplamda 26 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu suçlar arasında nitelikli yağma, tefecilik, uyuşturucu satışı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi önemli başlıklar yer aldı.
Operasyonun Detayları
- Ekipler, kentte belirlenen adreslere iki ayrı operasyon düzenledi.
- Operasyonlar sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'da yürütülen bu operasyonlar, suçla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer suçlara karşı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor.