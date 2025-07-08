Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: İtirafçı Oldu

Manavgat Belediyesi'nde gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalandı ve itirafçı oldu. Tüter, rüşvet aldığını kabul ettiğini belirtti. Bu olay, CHP'li belediyelerdeki rüşvet ağına dair yeni çözülmelerin yaşandığını gösteriyor.

Operasyonun Detayları

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne 4 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve beraberindeki 34 kişi gözaltına alındı.

Baklava Kutusunda Rüşvet

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makam odasında bir baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşvet alırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Tüter, ifadesinde bu parayı belediye adına almadığını savundu.

Soruşturmada Son Durum