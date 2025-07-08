İmralı Heyeti'nin Adalet Bakanı Tunç'u ziyareti ertelendi
DEM Parti İmralı Heyeti'nin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme ertelendi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 11:01, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 11:00
Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakma aşamasının yeni haftada başlaması bekleniyor.
Kritik gelişme öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni dün Beştepe'de kabul etmişti.
Heyet bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecekti.
Ancak DEM Parti'den yapılan açıklamada, bugün saat 13.30'da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ertelendiği duyuruldu.