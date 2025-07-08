Menemen Eski Belediye Başkanı Denizde Hayatını Kaybetti

Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Menemen Eski Belediye Başkanı Denizde Hayatını Kaybetti

Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin, Yeni Foça'da denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 11:15, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 12:28
Yazdır

Eski Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin (66), bu sabah Yeni Foça'da denizde yüzdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen Tahir Şahin kurtarılamadı. Şahin'in ani vefatı, sevenlerini ve bölge halkını derin üzüntüye boğdu. Uzun yıllar boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Şahin, ilçede önemli projelere imza atmıştı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber