Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Haziran ayında en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te gerçekleşirken, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getirilerde ise zirvede külçe altın yer aldı. Yatırım araçlarının performansları, hem Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) hem de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde farklılık gösterdi.

Haziran Ayı Reel Getiri Oranları

DİBS , Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,82 oranında en yüksek reel getiriyi sağladı.

, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,82 oranında en yüksek reel getiriyi sağladı. Euro , Yİ-ÜFE ile %1,50, TÜFE ile %2,59 oranında yatırımcısına kazandırdı.

, Yİ-ÜFE ile %1,50, TÜFE ile %2,59 oranında yatırımcısına kazandırdı. Mevduat faizi (brüt) , Yİ-ÜFE ile %0,98, TÜFE ile %2,06 oranında getiri sağladı.

, Yİ-ÜFE ile %0,98, TÜFE ile %2,06 oranında getiri sağladı. Külçe altın , Yİ-ÜFE ile %0,62, TÜFE ile %1,71 oranında getiri sundu.

, Yİ-ÜFE ile %0,62, TÜFE ile %1,71 oranında getiri sundu. Amerikan Doları , Yİ-ÜFE ile %0,70 ve TÜFE ile %0,36 oranında kaybettirdi.

, Yİ-ÜFE ile %0,70 ve TÜFE ile %0,36 oranında kaybettirdi. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %2,16 ve TÜFE ile %1,10 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

3 ve 6 Aylık Getiriler

Külçe altın , üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile %10,35, TÜFE ile %12,33 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı.

, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile %10,35, TÜFE ile %12,33 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi , Yİ-ÜFE ile %14,03 ve TÜFE ile %12,49 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

, Yİ-ÜFE ile %14,03 ve TÜFE ile %12,49 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmede külçe altın; Yİ-ÜFE ile %22,37, TÜFE ile %21,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.

BIST 100 endeksi ise Yİ-ÜFE ile %18,29 ve TÜFE ile %18,96 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık Değerlendirme: Zirvede Altın