İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı dava için ilk duruşma tarihi netleşti. 'Lisans diplomasının sahte olduğu' iddiasıyla açılan davada İmamoğlu, 11 Eylül saat 13.00'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

9 aya kadar hapis cezası talebi

İmamoğlu, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak getirilmesi isteniyor.