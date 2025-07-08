Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'hile'den ifadeye çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'hile'den ifadeye çağrıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: İtirafçı Oldu
Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: İtirafçı Oldu
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 13:03, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 13:11
Yazdır
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı dava için ilk duruşma tarihi netleşti. 'Lisans diplomasının sahte olduğu' iddiasıyla açılan davada İmamoğlu, 11 Eylül saat 13.00'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

9 aya kadar hapis cezası talebi

İmamoğlu, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber