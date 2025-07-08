Şehit Celattin Uyanık, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık da şehit oldu.

TSK'da 4 yıldır görev yapan şehit Celattin Uyanık için bugün öğlende memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Ersan Merkez Camii'nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.