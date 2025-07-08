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Yeni Araç Alacakların Mutlaka Bilmesi Gerekenler

Araç satın alarak hayatınıza konfor katabilirsiniz. Son derece heyecanlı ve zevkli bir süreç olan araç satın alımında aynı zamanda dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunur. Keyifli bir süreç olan araç satın alımında yapılması gereken işlemlere gerekli özeni göstererek istenmeyen durumlarla karşılaşma riskini azaltabilirsiniz. Yeni bir araç satın alırken bütçe değerlendirmesi, kişisel zevkler öncelikli olsa da diğer detaylar da göz ardı edilmemelidir.

Araç Alım Sürecinde Bütçe Planlaması Nasıl Yapılır?

Yeni bir araç satın alırken sadece arabanın fiyatını değil beraberindeki diğer masrafları da hesaba katmanız gerekir. Alacağınız aracın net fiyatını belirledikten sonra seçeneklerinizi değerlendirebilirsiniz. Eğer kredi kullanacaksanız kredi vadesi, faiz oranı ve aylık ödeme tutarlarını bilerek karar vermek bütçe planlaması yapmak adına son derece önemlidir. Ayrıca bütçe planlaması yaparken bankaların veya bayilerin sunduğu kredi seçeneklerini karşılaştırmak büyük fayda sağlayabilir. Yeni bir araç satın alırken ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi)' nin aracın fiyatına eklendiği unutulmamalıdır. Bu vergi oranlarının aracın sınıfına hesaplandığından her araç için farklılık sunar. Bu tip detayları göz önüne alarak değerlendirme yapmak gerekir.

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Arasındaki Temel Farklar

İlk kez araç sahibi olacakların çok merak ettiği detaylardan biri olan zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası arasında bazı temel farklar mevcuttur. Zorunlu trafik sigortası kısaca şu şekilde açıklanabilir:

Zorunlu trafik sigortası yasal olarak her araç sahibinin yaptırılması gereken bir sigortadır. Trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması halinde cezai yaptırımlar uygulanır.

Zorunlu trafik sigortası kaza durumunda sizin aracınızın karşı tarafa verdiği zararları karşılar. Kaza yaptığınızda ve kusurlu taraf siz olsanız dahi trafik sigortası karşı aracın ve üçüncü şahısların uğradığı maddi ve bedeni zararları belirli limitler dahilinde öder.

Zorunlu trafik sigortası buna karşılık aracınızda meydana gelen hasarları karşılamaz.

Kasko sigortası ise:

Kasko sigortası zorunlu değil isteğe bağlı yapılan sigorta türüdür.

Kasko sigortası kaza durumunda aracınızda meydana gelen hasarı karşılar.

Kasko, genellikle çarpma, çarpışma, yanma, çalınma, doğal afetler (dolu, sel, deprem vb.), üçüncü kişilerin kötü niyetli hareketleri gibi birçok riski kapsar. Kasko poliçesinin kapsamı seçtiğiniz teminatlara göre değişiklik gösterebilir.

Kasko sigortası, sizin kusurlu olduğunuz bir kazada karşı tarafa verdiğiniz zararları temel olarak karşılamaz. Bu zararlar trafik sigortası tarafından karşılanır. Ancak bazı kasko poliçelerinde ek teminatlarla üçüncü şahıs sorumlulukları da genişletilebilir.

Kasko Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kasko sigortası aracınızı ve olası maddi hasarları korur. Ancak poliçe yaptırırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Kasko kapsamı ve teminatının detaylı olarak belirlenmesi gerekir. Çarpma, yanma, doğal afet gibi ana teminatların yanı sıra anahtar kaybı, hukuksal koruma gibi ek teminatlarını da isteğe göre kapsayabilir. Teminatların yanı sıra muafiyet oranı, hasarsızlık indirimi, koruma, onarım süreci, sigorta bedeli ve poliçe detayları gibi diğer detaylarda kasko yaptırırken dikkat edilmesi son derece önemlidir.

Kasko Fiyatlarını Etkileyen Başlıca Faktörler

Kasko fiyatları üzerinde etkili olan pek çok detay bulunur. Kasko poliçe fiyatını hesaplarken aracın özelliklerinden sürücünün geçmişine, teminat kapsamından coğrafi konuma kadar birçok veri analiz edilir. Araç bilgisi markası, modeli ve özellikleri fiyatların değişiklik göstermesine neden olabilir. Ayrıca aracın yaşı da kasko fiyatını etkiler. Genellikle yeni araçların kasko primleri daha yüksektir. Hasar geçmişi kasko fiyatlarını belirleyen diğer önemli unsurlar arasında yer alır. Eğer aracınızın geçmişinde bir kaza kaydı mevcut ise veya sigorta şirketinden hasar tazminatı alınmışsa bu durum kasko primlerinin artmasına neden olabilir.

Sıfır ve İkinci El Araçlarda Sigorta Maliyetleri Karşılaştırması

Sıfır kilometre ve ikinci el araçların sigorta maliyetleri hem trafik sigortası hem de kasko sigortası açısından farklılık gösterebilir. Bu farklar üzerinde aracın değeri, riski ve sigorta şirketlerinin politikaları belirleyici olur. Sıfır araçların piyasa değeri daha yüksek olduğu için olası bir hasar durumunda sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarı da yüksek olur. Bu durum da kasko primlerinin daha yüksek olmasını sağlar. Ayrıca aracın yaşı ilerledikçe kasko değeri düşer. Değeri düşen aracın kasko primleri de düşer. Ancak bazı durum eski araçlarda primin artmasına neden olabilir. Örneğin, çok eski araçlarda yedek parça bulunması zorlaştığı ve arıza riski arttığı için primler artabilir.

Kasko Teklifi Alırken Hangi Soruları Sormalısınız?

Kasko sigortası, aracınıza önemli bir güvence sağlar. Doğru poliçeyi seçmek ve gereksiz yere fazla ödeme yapmamak için teklif alırken dikkatli olmak ve doğru soruları sormak büyük önem taşır. Kasko teklifi alırken mutlaka sormanız gerekenler bunlardır:

Teminat kapsamında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, hırsızlık gibi temel güvencelerin neler olduğunu netleştirilmesi gerekir.

Doğal afetler (deprem, sel), terör, cam kırılması, anahtar kaybı, yanlış yakıt dolumu, ferdi kaza koltuk sigortası gibi ek teminatların olup olmadığını sormak son derece önemlidir.

Poliçe kapsamında kaza veya arıza durumunda kaç gün süreyle ve hangi standartlarda ikame araç verildiğini öğrenerek olası durumda hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Maliyet ve ödeme koşullarında poliçe primini, ödeme seçeneklerini, muafiyet koşullarının öğrenilmesi gerekir.

İptal ve cayma hakkı olup olmadığını sorup öğrenmek size büyük fayda sağlayabilir.

Araç Kredisi mi? Peşin Alım mı? Hangi Seçenek Daha Mantıklı?

Araç alırken peşin ödeme mi yapmalı, yoksa taşıt kredisi mi kullanmalı sorusunun yanıtı çok merak edilir. Fakat bu sorulara kesin olarak yanıt vermek her zaman doğru olmayabilir. Finansal durum, piyasa koşulları ve geleceğe dair beklentilere göre karar verilmesi gerekir. Her iki seçeneğin de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunur. Peşin araç alımı faiz maliyetinden avantaj sunar. Ayrıca peşin alım güçlü bir pazarlık fırsatı oluşturur. Buna karşılık peşin alım para değer kaybı, diğer yatırım fırsatlarının kaçırılması gibi dezavantajlara neden olabilir.

Kredi ile araç alımı da tıpkı peşin alım gibi artı ve eksi özellikler sunar. Artı yönler arasında mevcut birikimin korunması ve buna bağlı olarak yatırım imkanı oluşturması yer alır. Dezavantajları arasında ise faiz maliyeti, borç yükü, değer kaybı ve ek ödeme gibi sorunlarla karşılaşma ihtimali yer alır.

Araç Satın Alma Sonrası Yapılması Gereken Resmi İşler

Araba satın aldıktan sonra yapılması gereken resmi işlemler, sorunsuz bir geçiş sağlamak ve yasal sorumluluklarınızı yerine getirmek için oldukça önemlidir. Bu işlemler aracın türüne örneğin sıfır veya ikinci el ve satıcı firmaya göre bazı farklılıklar gösterebilir. Genel hatlarıyla araç satın alma sonrası yapılması gereken resmi işler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: