Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, akademik üretkenlikte dünya sıralamalarındaki yükselişini sürdürüyor.

YÖK tarafından hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, 2023'te 201 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde ve kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını yer aldı. Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı toplamı ise 37 bin 386 oldu.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ortalaması 2018'de 0,12 iken 2023 yılında oran yaklaşık 3 kat artarak 0,35'e yükseldi.

Türkiye'de ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında birinci sırayı 0,94 ile Tarsus Üniversitesi alırken, ikinciliği 0,77 ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, üçüncülüğü ise 0,72 ile Bitlis Eren Üniversitesi aldı. Sıralamada 0,7 ile Bayburt Üniversitesi dördüncü, 0,637 ile Erzurum Teknik Üniversitesi beşinci, 0,633 ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi altıncı, 0,6 ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yedinci, 0,59 ile Samsun Üniversitesi sekizinci, 0,588 ile Çankırı Karatekin Üniversitesi dokuzuncu ve 0,582 ile Gümüşhane Üniversitesi onuncu oldu.

Endeksli dergi ve kitaplardaki yayın sayısı 89 bini aştı

Rapora göre, SCI, SCI-Expanted, SSCI ve AHCI endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli yayın sayısı 2022'de 87 bin 355 iken, 2023'te bu sayı 89 bin 334'e yükseldi.

Ayrıca, 196 üniversite endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli en az bir yayın yaptı. Öğretim üyesi başına düşen kurum adresli yayın sayısı 1 ve üzerinde olan üniversite sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti.

Endeksli dergi ve kitaplarda yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Koç Üniversitesi 2,73'le birinci sırada yer alırken, İstinye Üniversitesi 2,58 ile ikinci, Sabancı Üniversitesi 2,36'yla üçüncü sırada yer aldı.

188 üniversite iş birliği ile ortak yayın yaptı

Rapora göre, 2023'te 188 üniversite endeksli dergi ve kitaplarda ulusal iş birliği ile kurum adresli en az bir yayın yaptı. Söz konusu üniversitelerin ulusal iş birliğiyle yapılan yayın ortalaması yüzde 52, kurum adresli yayınların yüzde 65 ve üzeri ulusal iş birliğiyle yayınlanan üniversite sayısı ise 27 oldu.

Endeksli dergi ve kitaplarda ulusal işbirliğiyle yayımlanmış yayın oranının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İzmir Tınaztepe Üniversitesi 86,9 ile birinci sırada yer alırken, SANKO Üniversitesi 86,2 ile ikinci, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 84,4 ile üçüncü oldu.

Üniversite sektör işbirliği ortak yayın sayısını artırdı

Üniversite sektör işbirliğindeki artış ortak yayın sayısına da yansıdı. 2023 yılında üniversite sektör iş birliğiyle yapılan yayın oranı yüzde 1 ve üzeri olan üniversite sayısı 128, yayın sayısı toplamı ise 995 oldu. Üniversite sektör işbirliğiyle yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranı ortalaması ise 1,21 oldu. Bu oran 2021'de 1,07, 2022'de ise 1,19 olarak gerçekleşmişti.

Üniversite sektör işbirliğiyle yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İstanbul Gedik Üniversitesi birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Ostim Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.

Rapora göre, 2019-2023 döneminde 198 üniversitenin endeksli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir atıf almış yayını bulunuyor. Söz konusu üniversitelerin atıf alan yayın ortalaması yüzde 71, kurum adresli yayınlarının yüzde 75 ve üzeri atıf alan üniversite sayısı ise 61 oldu. Endeksli yayınların toplam atıf alma sayısı 3 milyon 282 bin 90 olarak gerçekleşti.

Endeksli yayınların atıf alma oranı en yüksek olduğu üniversiteler arasında Piri Reis Üniversitesi 87,1 ile birinci sırada yer aldı. Çankaya Üniversitesi 86,1'le ikinci, Alanya Üniversitesi 84,2 ile üçüncü oldu.

"Hedefimiz öncelikle ilk 10'a girmek"

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Prof. Dr. Özvar, Türkiye'yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, "Türkiye bilimsel doküman üretme sıralamasında dünyada 17'nci sırada. Hedefimiz öncelikle ilk 10'a girmek, sonrasında ise ilk 5'i zorlamaktır" ifadelerini kullandı.

Akademisyenlere yılda en az bir yayın yapmaları konusunda tavsiyede bulunarak, gelinen noktayla yetinilmemesi ve tüm Türkiye'de adeta akademik üretim seferberliği şeklinde çalışılması gerektiğinin altını çizen Özvar, "Stratejik hedeflerimizden biri de Türkiye'yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik merkezi haline getirmektir. Üniversitelerimizin yaptığı bilimsel üretkenlikte büyük bir artış gözlemlenmektedir. Dünyanın diğer dev ülkeleri ile büyük bir yarış içerisindeyiz" değerlendirmesini yaptı.



