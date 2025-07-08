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HAVELSAN, ISO 56001 İnovasyon Yönetim Belgesi Aldı

HAVELSAN, TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni alarak inovasyon yönetiminde uluslararası standartlara uyum sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 15:26, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 15:22
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HAVELSAN, ISO 56001 İnovasyon Yönetim Belgesi Aldı

HAVELSAN, inovasyon alanındaki uluslararası standartlara uyumunu tescilleyerek, TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), HAVELSAN'ı bu belge ile belgelendirdi. Yazılım sektöründe bu belgeyi alan ilk kuruluş olan HAVELSAN, bu başarısıyla inovasyon yönetimini sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturduğunu gösterdi.

TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi'nin Önemi

Bu belge, kuruluşlara belirsizlikleri daha etkin yönetme, büyüme ve rekabet gücünü artırma, maliyetleri düşürme ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca iş birliği ve yetenek çekme kabiliyetlerini geliştirmenin yanı sıra, yasal gerekliliklere uyumu da kolaylaştırıyor.

Sertifika Töreni ve Açıklamalar

  • Belgelendirme töreni, HAVELSAN yerleşkesinde, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve her iki kurumdan yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.
  • TSE Başkanı Şahin, "Savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından HAVELSAN'ın bu önemli belgeyi almış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.
  • HAVELSAN Genel Müdürü Nacar ise sertifikanın kurum için stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "Savunma sanayinde inovasyon kültürü en yaygın olan şirketlerden biriyiz. Organizasyonların yenilikçilik süreçlerini sistematik bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan ISO 56001 standardını karşılamamız ve bugün bu belgeyi almamız oldukça değerli. Bu sertifika, yenilik yönetimi konusunda bize uluslararası bir çerçeve sunarak, rekabet avantajı oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnovasyon Yönetim Sisteminin Katkıları

TS EN ISO 56001 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi, bir kuruluşun inovasyon yapma yeteneği, sürdürülebilir büyüme, ekonomik canlılık, artan refah ve toplumsal gelişme için kilit bir faktör olarak kabul ediliyor. Kuruluşun inovasyon yeteneği; koşulların değişimini anlama ve bunlara yanıt verme kabiliyetini, yeni fırsatların peşinden koşma ve kuruluş içindeki kişilerin bilgi ile yaratıcılığının kaldıraç etkisinden yararlanmayı ve ilgili taraflarla iş birliğini içeriyor.

İnovasyon yönetim sistemi, kuruluşun inovasyon vizyonu, stratejisi, politikası ve amaçları ile hedeflenen çıktılara ulaşmak için ihtiyaç duyulan destek ve süreçleri oluşturmada rehberlik sağlıyor.

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