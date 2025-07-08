Manavgat Belediye Başkanı Kara'ya tutuklanma talebi
Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında adliyeye getirilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 15:54, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 15:54
Sabah saatlerinde diğer şüphelilerle birlikte Manavgat Adliyesi'ne getirilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.