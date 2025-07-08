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Eski SGK Müdürü ve 2 müfettişe yönelik 'rüşvet' operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülen eski SGK İl Müdürü S.E. ve 2 müfettişin tutuklandığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 16:40, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 16:42
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Eski SGK Müdürü ve 2 müfettişe yönelik 'rüşvet' operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Antalya Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin eski SGK İl Müdürü S.E. ve müfettişler M.A.B. ve E.Ö'nün gözaltına alındığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde, şüphelilere ait bir poşet içerisinde avroların bulunması dikkati çekiyor.

-Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran özel bir hastanenin sahibi H.U, kentteki 2 özel hastanesine denetime gelen müfettişler E.Ö. ve M.A.B'nin tespit ettikleri eksiklikler için 40-50 milyon civarında ceza keseceklerini beyan ettiklerini ileri sürmüştü. Bunun üzerine eski SGK İl Müdürü S.E'nin devreye girdiğini iddia eden H.U, kendisinden 120 bin avro rüşvet talep edildiğini öne sürerek, eski il müdürü ile müfettişler E.Ö. ve M.A.B'den şikayetçi olmuştu.

Düzenlenen operasyonla 90 bin avro ile suçüstü yakalanan zanlılar S.E, E.Ö, M.A.B çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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