PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı

PTT personeli için yapılan maaş promosyon ihalesi sonucunda PTT, Ziraat Bankası ile 3 yıllığına toplamda 66.500 TL promosyon ödemesi yapılması konusunda anlaştı. Bu tutar, en geç Temmuz ayının 3. haftasına kadar tek seferde personele ödenecek.

Promosyon Anlaşmasının Detayları