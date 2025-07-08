CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi

Kırşehir'de aylardır devam eden su kesintileri ve musluklardan çamur akmasıyla gündeme gelen içme suyu kriziyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, kente verilen içme suyunun büyük bir kısmının arıtılmadan halka ulaştırıldığını itiraf etti.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Açıklamalar

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, sorumluluk alanlarındaki su kuyularının bakım ve onarımıyla temiz su temin ettiklerini belirtti. DSİ yetkilileri, "Kırşehir Belediyesi de talep ederse, yetki alanlarımızdaki kuyuların bakımını yaparız" şeklinde açıklama yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı'nın İtirafı

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, "O kuyuların hepsi çalışırsa hepsini arıtmaya vermek zorundayız. Ancak arıtmalarımız yetersiz. Şehre şu an arıtmadan su veriyoruz. Kırşehir geneline 801 litre su veriyoruz, bunun sadece 180 litresini arıtmadan geçiriyoruz. Geri kalan kısmı şehir için büyük tehlike" ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Açısından Tehlike

Başkan Yardımcısı Orman'ın açıklamaları şehirde büyük yankı uyandırırken, uzmanlar ve vatandaşlar halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluştuğuna dikkat çekti. Özellikle arıtılmamış suyun kullanılması, bulaşıcı hastalık riskini artırıyor.

Sağlık Sorunlarında Artış

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran vatandaşlarda karın ağrısı , ishal ve mide bulantısı şikayetlerinde son günlerde artış yaşandığı bildirildi.

, ve şikayetlerinde son günlerde artış yaşandığı bildirildi. Sağlık kaynakları, su kaynaklı muhtemel bulaşıcı hastalıklara karşı vatandaşları uyardı.



