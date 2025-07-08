Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Adana BB Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana BB Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Dolar 40 TL'ye yükseldi
Dolar 40 TL'ye yükseldi
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'hile'den ifadeye çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'hile'den ifadeye çağrıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'100 restorandan 85'i kapanıyor'

Domino's Pizza Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, "Şu an restorancılık işine giren 100 şirketten sadece 15'i ayakta kalırken bizde bu oran yüzde 95'lere ulaştı" dedi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 21:45, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 21:53
Yazdır
'100 restorandan 85'i kapanıyor'

Türkiye'de 550 milyar TL'yi aşan yeme-içme pazarının 38 milyar TL'lik bölümünü oluşturan pizza sektörü, son dönemde enflasyonist baskı ve yükselen kalite beklentileriyle farklı bir rekabet ortamına sahne oluyor. 29 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Domino's da, bu değişimin en önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'e konuşan Domino's Pizza Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, son dönemde sağlıklı yiyeceklerin yanı sıra tavuk ve pizzanın daha uygun fiyatlı seçenekler olarak öne çıktığını ve daha hızlı büyüyen kategoriler olduğunu belirterek, bunun da rekabeti artırdığını anlattı. 2002'den salgın öncesine kadar daha stabil olan enflasyonun yükselmesi ile her şeyin allak bullak olduğunu söyleyen Saranga, "Firmalar, daha düşük volüme ile kar marjını korumak ile volümü yükseltip daha düşük kar marjı ile çalışmak arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Bir tüketim var ama müşteri çok seçici. Kaliteyi uygun fiyata satamayan hayatta kalamaz" şeklinde konuştu.

100 restorandan 85'i kapanıyor

Türkiye'de 75 mağaza dışında tamamen franchise modeliyle büyüdüklerini belirten Aslan Saranga, franchise'ların yüzde 60'ının restoran müdürü, motorcu veya mutfakçı kökenli olduğunu ve bunun başarıyı getirdiğini söyledi. Saranga, "Parası olandan çok bu işi sevenlerin yapması değerli. Emek yoğun bir iş; ciddi zaman harcamanız, bundan keyif almanız gerekiyor. Ne kadar para yatırırsanız yatırın, 20-25 yıldır bu işi bilen biriyle aynı olamazsınız" dedi. Bu sayede başarı şanslarının da sektör ortalamasının oldukça üstünde olduğunu vurgulayan Saranga, "Şu an restorancılık işine giren 100 şirketten sadece 15'i ayakta kalırken bizde bu oran yüzde 95'lere ulaştı" dedi.

Maruz kaldığımız enflasyon daha yüksek

Düşük kar marjlı ve yüksek hacimli işlerde kuruş hesabının önemine dikkat çeken Saranga, son 3 yılda elektriğinden suyuna kadar her giderlerinin yüzde 70-80 arttığını belirterek maruz kaldıkları enflasyonun ise açıklanandan daha yüksek olduğunu söyledi. Buna rağmen kendilerinin de franchise'ların da bu dönemi iyi yönettiğini dile getiren Saranga, "Ürünleri zamanında belirli stoklar ile alma, burada sağladığınız avantajları müşteriye yansıtma konusunda başarılı olduk. Sonuç olarak insanlar pizza yemeye devam etti ve biz de işimizi büyütmeyi başardık" diye konuştu. Ocaktan bu yana ilk kez enflasyonda düşüş görüldüğünü ve bu sayede fiyat değiştirme sıklığının da 2 ayda bire kadar gerilediğini dile getiren Saranga, şöyle devam etti: "Enflasyonun daha yüksekken daha rahat fiyat artırıyorduk. Şimdi müşteri çok hassas. O nedenle maliyet düşürücü önlemler çok çok daha önemli hale gelecek. Ekmek aslanın ağzında değil midesinde. Hesabını kitabın iyi yapan, banka borcu olmayan ki varsa hayatta iş yapamazsınız ve lüzumsuz harcama yapmayan işletmeler ayakta kalabilecek" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber