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Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemleneceğini ve bunun da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağını belirtti. Yumaklı, "Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 21:53, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 21:58
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Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu. "Yeşil Vatan'ın" korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini vurguladı.

Meteorolojik Veriler ve Yangın Riski

Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelede aktif olarak kullanılan İHA'lar, hava filosu, kara araçları ve tecrübeli orman kahramanları ile sahada en zorlu şartlara hazır olunduğu belirtildi. Yumaklı, "Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım" dedi.

Yangınlara Müdahale Gücü ve Önleyici Tedbirler

Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım." ifadesini kullandı.

Orman Yangınlarına Karşı Alınması Gereken Önlemler

Yumaklı orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı;

  • Anız yakılmamalı.
  • Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalı.
  • İzmarit atılmamalı.
  • Atıklar doğaya değil, çöp kutularına atılmalı.
  • Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurulmalı.
  • En küçük bir duman görüldüğünde 112 hemen aranmalı.
  • Kurallara uyulmalı, uymayanlar uyarılmalı.


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