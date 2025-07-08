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Özel'den yayın durdurma cezası alan Sözcü TV'ye destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'ye verilen yayın durdurma cezasına ilişkin, "En derin, en güçlü dayanışma duygularımı ifade etmek isterim. Biz sonuna kadar halkın haber alma hakkının ve bunu savunan kıymetli gazetecilerin yanındayız, arkasındayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 22:56, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 23:14
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Özel'den yayın durdurma cezası alan Sözcü TV'ye destek

Özel, Sözcü TV canlı yayınında, partisinin son seçimi kazandığını ve ülkenin birinci partisi konumunda olduğunu belirterek, 7 bölgede il ve ilçe belediyeleri olan tek parti olduklarını ifade etti.

CHP'nin adım adım iktidara yürüdüğünü söyleyen Özel, bu gidişata siyasi mücadeleyle mukabele edemeyen, halkın CHP'ye yönelişini engelleyemeyen ve güç kaybını durduramayan iktidarın, partisine karşı yargı operasyonuna giriştiğini savundu.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbulluların Saraçhane'de toplandığını ve iradesine sahip çıktığını vurguladı.

Saraçhane'deki mitingleri Sözcü TV'nin canlı yayınladığını aktaran Özel, "Bugünkü 10 günlük kapatma meselesi, Saraçhane'yi yayınladığınız için." diye konuştu.

Özel, RTÜK tarafından Sözcü TV'ye verilen yayın yasağıyla ilgili şunları kaydetti:

"Mesleğini yapmak dışında bir çabası olmayan namuslu, çalışkan ve bütün zorluklara rağmen doğru tarafta duran insanlar var burada. Şimdi bu gece 10 günlüğüne karartılacak ekranlar. Baştaki temenniniz inşallah gerçekleşir, yani bu hatadan hızla dönülür. Çünkü bu 10 gün süreyle Sözcü Televizyonu bunu hak etmedi. En derin dayanışma duygularımı, en güçlü dayanışma duygularımı ifade etmek isterim. Biz sonuna kadar halkın haber alma hakkının ve bunu savunan sizin gibi kıymetli gazetecilerin yanındayız, arkasındayız."

Özgür Özel, "Türk Ceza Kanunu'nda yazmayan ama fiilen uygulanan 'AK Parti'yi yenme suçu' ve 'AK Parti'yi iktidardan indirmeye teşebbüs suçuyla' cezaevlerinde yatıyor arkadaşlar. Bizim görevimiz onları iktidardan indirmek, daha iyi yöneteceğimize ikna etmek. AK Parti'yi seçimlerde yenmek ve iktidardan indirmeye tam teşebbüs halindeyiz, cezamız bu. Milletin ne izleyip ne izlemeyeceğine RTÜK, mahkemeler karar veriyorsa bu bir baskı rejimidir, istibdat rejimidir." şeklinde konuştu.

- Yeni anayasa

Özel, yeni anayasa konusundaki tavırlarını ve tutumlarının son derece net olduğunu dile getirdi.

Anayasaların zaman geçtikçe güçlenen metinler olduğunu aktaran Özel, 12 Eylül Anayasası'nın da defalarca değiştiğini anlattı.

Özel, "Böylesine bir hukukun, ikili hukuk sisteminin olduğu, muhaliflere düşman hukukunun uygulandığı bir süreçte ne anayasası yani?" ifadesini kullandı.

- Zeydan Karalar'ın tutukluluğu

CHP Genel Başkanı Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının çok üzücü ve haksız olduğunu savundu.

Karalar'ın Adana'daki görevleri sırasında iyi işler yaptığına işaret eden Özel, "Bunun üstüne iki kere hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş, 'Al Büyükşehir'i de yönet, iyi yönettin' demişler. Büyükşehir'i bir dönem yönetmiş, 'Al bir daha yönet' demişler. Her seferinde oyunu artırmış. Şimdi gidiyorlar tutuklama kararı veriyorlar. Yani gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Tam bir rezalettir. Yani, ümidim umudum vardı bununla ilgili, gerçekten çok üzüldüm." şeklinde konuştu.

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