Muğla'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 23:21, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 23:27
Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan baba Ş.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.