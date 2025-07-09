12 askerimizin şehit düştüğü o mağarada ne yaşandı?

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen haber Türkiye'nin yüreğini yaktı. Harekat bölgesinde bulunan 852 Rakımlı Tepe'deki mağarada, 2022 yılında şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan 19 asker, önceki gün metan gazına maruz kaldı. Hastaneye sevk edilen askerlerimizden beşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise şehit sayısının 12'ye yükseldiği vurgulandı. Operasyonda şehit olan kahramanlarımızın isimleri ise Piyade Teğmen Furkan Sert, İstihbarat Üsteğmen Ege Akar, Komanda Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Piyade Uzman Çavuş Kani Obi, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'tı.

O MAĞARADA NE YAŞANDI?

Peki 12 vatan evladımızı şehit verdiğimiz operasyon sırasında o mağarada ne yaşandı? Milliyet'in haberine göre 2019'da Irak sınırında başlatılan operasyonlarda mağaralarda da son üç yıl içinde yoğun biçimde arama tarama faaliyetleri başlatıldı. Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt, Pençe Kilit Harekatı'nın başlangıcında 28 Mayıs 2022'de şehadete ulaştı. Ancak naaşı tüm çabalara rağmen bulunamadı. Bölgede Şehit Bozkurt'un naaşının bulunması için birlikler tarafından planlı olarak arama-tarama çalışmalarına başlatıldı. Son olarak terör örgütünün bir dönem hastane olarak kullandığı, üç katlı ve 30 odalı mağarada olabileceği ihtimali üzerine operasyon o bölgeye yoğunlaştı.

Arama tarama çalışmaları kapsamında mağaraya önce eğitimli köpek yollandı. Köpek, bir süre sonra mağaranın içerisinden sağ olarak dönünce ilk grupta yer alan altı asker, mağaranın içine giriş yaptı. Ancak içerideki grupla bağlantının kesilmesi üzerine mağaraya giren altı kişilik ikinci grupla da temas kurulamayınca bu kez 13 askerin daha mağaraya girmesi kararlaştırıldı. Son giren askerler, ilk etapta mağara içinde metan gazından etkilenen ikinci gruptaki beş askeri çıkardı. Gazdan etkilenen 19 asker hastaneye sevk edilirken beşinin şehit düştüğü açıklandı.

AFAD İLE ZONGULDAK'TAN MADENCİLER SEVK EDİLDİ

Mağaradaki askerlerin çıkartılması için AFAD ile Zonguldak'taki madencilerden de destek alındı. Bölgeye ilk ulaşan AFAD ekipleri, önce mağarayı pompalama yoluyla oksijen ile besleyerek çalışmaları kolaylaştırdı. Gece yarısına kadar süren çalışmanın ardından oksijen seviyesinin yüzde 60'a ulaştı. Bunun üzerine tüp ve takviyeli olarak mağaraya giren madenciler yedi şehidin naaşını çıkardı.

Daha önce PKK'lı teröristlerce hastane olarak kullanılan mağaranın derinlere doğru inen üç katlı bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. Mağara operasyonları talimatnamelerinde gaz ölçümü yer alıyor, ancak girilen mağaraların çoğunda böyle bir durumla karşılaşılmadığından askerler gaz ölçümü konusunu atlayabiliyor. İki yıl önce arama yapılarak mühürlenmiş bu mağarada da gaz ölçümü yapılmadı. Askerler, mağara operasyonlarında içerisi sıcak ve nemli olduğu, maske buharlaşmaya neden olarak görüşü engellediği için gaz maskesi de kullanmadığı vurgulandı.

İki yıldır mühürlenen ve hiç kullanılmayan mağaranın havalandırma deliklerinin doğal yollarla veya imha sırasında bombalama yoluyla kapanmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. İçeride imha edilmiş malzemeler ile hayvan kalıntılarının gaz oluşturmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgenin petrol bölgesi olması nedeniyle metan gazı sızıntısı olmuş olabileceği de bir olasılık olarak ele alınıyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Arama tarama operasyonu planlı olduğu için sıralı amirler hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgedeki bütün telsiz konuşmaları dinlenirken, ilgili askerlerin de ifadeleri alınıyor.