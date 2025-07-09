İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Dolar 40 TL'ye yükseldi
Dolar 40 TL'ye yükseldi
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı

Yurdun kuzey ve doğusunda yerel sağanak yağışlar görülürken, diğer bölgelerde çöl sıcakları etkili olacak. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi aşacak. Vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 07:39, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 07:45
Yazdır
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 9 Temmuz 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

  • BALIKESİR: 41°C, az bulutlu ve açık
  • EDİRNE: 40°C, az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL: 35°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

  • DENİZLİ: 41°C, az bulutlu ve açık
  • İZMİR: 38°C, az bulutlu ve açık
  • MANİSA: 41°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

  • ADANA: 35°C, az bulutlu ve açık
  • ANTALYA: 30°C, az bulutlu ve açık
  • HATAY: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

  • ANKARA: 36°C, az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI: 39°C, az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR: 37°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

  • BOLU: 35°C, az bulutlu ve açık
  • DÜZCE: 38°C, az bulutlu ve açık
  • SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • AMASYA: 38°C, parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN: 32°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • ERZURUM: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • KARS: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA: 39°C, az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • DİYARBAKIR: 42°C, az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 39°C, az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 37°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

"Çöl sıcakları" etkisini artırıyor. Termometreler birçok ilde 42 dereceye kadar çıkacak. Özellikle sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalmamaya özen gösteriniz.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber