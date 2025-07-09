RTÜK'ten Sözcü TV ve Halk TV'ye Yayın Durdurma Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 gün yayın durdurma cezası ile Tele1 kanalına 5 kez program durdurma cezası uygulanmasının, uzun süredir yapılan uyarılara rağmen devam eden yayın ihlalleri nedeniyle verildiğini belirtti. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu cezaların kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

RTÜK Başkanı Şahin'in Açıklamaları

Şahin, "Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir. Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1'e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların Gerekçesi

Bazı siyasetçiler ve ilgili yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

RTÜK'ün ilke kararlarının şeffaf olduğu, 6112 sayılı Kanun hükümlerinin tartışmasız olduğu ve mahkeme kararlarının ortada bulunduğu hatırlatıldı.

Yayıncılara Çağrı

Şahin, tüm yayıncıları kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet etti.



