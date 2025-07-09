Bartın'da Teknoloji Geliştirme Bölgesi Resmen İlan Edildi

Bartın'ın Merkez ilçesi Ağdacı Mahallesi'nde bulunan bir alan, "Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak ilan edildi. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu alanın büyüklüğü 3 bin 461 metrekare olarak belirlendi ve Bartın Üniversitesi'nin teknoloji geliştirme faaliyetleri için tahsis edildi. Bu gelişme, bölgedeki üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve teknolojik yatırımların artmasını hedefliyor.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde Kamulaştırma Kararı

Bir diğer önemli karar ise Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi ile Kestel İlçesi Ahmet Vefik Paşa ve Kale mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili oldu. Bu bölgede bulunan taşınmazların, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kamulaştırma Kararının Gerekçeleri

Taşınmaz üzerindeki konutlarda yaşayanların sanayi kaynaklı yangın, patlama ve çevre kirliliği gibi tehlikelerden korunması için tahliye edilmesi

gibi tehlikelerden korunması için tahliye edilmesi Bölgedeki sanayi yatırımlarının ivedilikle hayata geçirilmesi



