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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 65 torbacı yakalandı

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Tekirdağ ili genelinde düzenlenen "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonlarında 65 torbacı yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 08:22, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 08:23
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 65 torbacı yakalandı

Tekirdağ il genelinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgileri paylaştı.

Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik Tekirdağ ili genelinde düzenlenen Narkokapan-Tekirdağ operasyonlarımızda 65 torbacı yakalandı. 35'i tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonun hazırlıkları 3 ay sürdü

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonun hazırlıkları 3 ay sürdü.

Bu 3 ay boyunca, adeta Tekidağ'ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı analiz ve takip timleri dahil; 13 jandarma motorlu asayiş timi, 7 komando timi, 2 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği, 320 jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara'da operasyonlar gerçekleştirildi.

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, Tekirdağ Valisini, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonu gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanını ve jandarmayı tebrik etti.

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