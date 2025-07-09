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İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmiş kıymetli maden ithalatında farklı ödeme şekillerini düzenleme yetkisi aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 08:31, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 08:32
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İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri

İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatı ile ilgili ödeme şekillerine dair esaslar yeniden düzenlenmiştir. "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenleme yetkisine sahip olmuştur. Önceki uygulamada Bakanlık yalnızca işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatına ilişkin esasları belirliyordu. Şimdi ise işlenmiş kıymetli madenler için de kapsam genişletilmiştir.

Yeni İthalat Esasları ve Ödeme Şekilleri

Bakanlığın "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğe göre, işlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında aşağıdaki ödeme şekilleri kullanılabilecektir:

  • Peşin
  • Mal mukabili
  • Vadeli akreditifli
  • Kabul kredili
  • Vesaik mukabili
  • Bedelsiz

İşlenmiş Altın İthalatı İçin Özel Düzenleme

31 Aralık 2026'ya kadar işlenmiş altının ithalatı yalnızca "mal mukabili", "vadeli akreditifli" ve "kabul kredili" ödeme şekilleriyle yapılabilecektir. Ayrıca, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde "bedelsiz" ödeme şekliyle de işlenmiş altın ithalatı gerçekleştirilebilecektir.

Düzenlemeden Önceki İşlemler

Düzenlemeden önce bedeli yurt dışına transfer edilmiş işlenmiş altının ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 60 gün içinde tescil edilmesi durumunda, ithalat belirlenen tüm ödeme şekilleriyle yapılabilecektir.

Tebliğ, yarın yürürlüğe girecektir.


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