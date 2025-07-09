Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!

X (Twitter) isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Grok'a erişim engeli getirildi.

"Uygunsuz içerikleri kaldırmak için çalışıyoruz"

Söz konusu gelişmelerin ardından X cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

X, Grok tarafından yapılan paylaşımlara yönelik şu ifadeleri kullandı:

- Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz.

- İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok'un X'te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı.

- xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zeka eğitmektedir ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.

Güncellemenin ardından yaşandı

Sohbet botunun tepkilerindeki keskin değişim, Musk'ın geçen hafta duyurduğu yapay zeka değişikliklerinin ardından geldi.

Musk, sosyal medya platformu X'te, "@Grok'u önemli ölçüde geliştirdik. Soru sorduğunuzda değişimi fark edeceksiniz" paylaşımında bulunmuştu.



