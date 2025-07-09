Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Dolar 40 TL'ye yükseldi
Dolar 40 TL'ye yükseldi
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 508 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 984 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 10:09, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 10:10
Yazdır
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1433 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1350 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

984 kişi gözaltına alındı

Uygulama kapsamında 335 bin 769 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 508 şüphelinin de bulunduğu toplam 984 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 123 fişek, 1579 gram uyuşturucu madde, 463 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 429 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 304 umuma açık iş yeri denetlendi, 3 yabancı uyrukluya işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 41 bin 378 araç ile 3 bin 148 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 161 araç ve motosiklet ile 39 sürücüye işlem uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 689 bin 906 lira trafik cezası kesildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber