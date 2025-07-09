Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.236 Lira

Altının Gram Fiyatında Düşüş Devam EdiyorAltının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 236 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 250 liradan tamamladı. Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 4 bin 236 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 955 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 713 liradan satılıyor.

Ons Altında Düşüş Eğilimi Sürüyor

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faiziyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi üçüncü işlem gününe taşındı. Ons altın yeni günde yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 289 dolardan işlem görüyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Riskler

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin bazı ülkelerle yürüttüğü ticaret görüşmelerine rağmen başlıca ticaret ortaklarına uygulanan gümrük tarifelerinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Ticaret Savaşları ve Gümrük Tarifeleri

Trump'ın , tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını belirtmesi risk algısının yükselmesine neden oldu.

, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını belirtmesi risk algısının yükselmesine neden oldu. Bakır ithalatına yüzde 50 tarife getirileceğinin açıklanması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.

getirileceğinin açıklanması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı. Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 250 dolar seviyesinin destek, 3 bin 350 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.



