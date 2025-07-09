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Dolar/TL Yatay Seyirde: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL güne yatay başladı. Fed toplantı tutanakları ve ticaret gerilimi döviz piyasasında dalgalanmalara yol açıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 10:24, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 10:25
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Dolar/TL Yatay Seyirde: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,0480 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,0450'den tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 40,0480'den işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,9740'tan ve sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 54,4610'dan satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla varlık fiyatlarında dalgalı bir seyir izleniyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed ve Para Politikaları

Veri bazlı hareket edeceğini ilan eden Fed'in para politikalarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasası geçen hafta açıklanan verilerle gücünü koruduğunu gösterdi. Bu gelişmeyle bankanın bu ay faiz indirimine gitme ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği fiyatlanıyor.

Ticaret Gerilimi ve Etkileri

  • Trump'ın tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını ve bu sürenin uzatılmayacağını belirtmesi risk algısının yükselmesine neden oldu.
  • Bakır ithalatına yüzde 50 tarife getirileceği açıklandı ve çiplere yönelik tarifelerin de yakında açıklanacağı kaydedildi.
  • Açıklama sonrası bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolar ile rekor kırdı.

Günün Takip Edilecek Verileri

  • Yurt içinde veri gündemi sakin olacak.
  • Yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, mortgage başvuruları ve toptan eşya stokları takip edilecek.
  • Tarife gündemi, yatırımcıların odağında bulunuyor.


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