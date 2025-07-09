BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.008,49 puan seviyesinden başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 9.998,20 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.008,49 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: Madencilik (%1,25)

En fazla kaybettiren sektör: Turizm (%0,52)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puan ise destek konumunda bulunuyor.



