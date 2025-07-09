İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförlerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, çeşitli suçlamalarla ilgili olarak birçok kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın detayları ve gözaltına alınan kişilerin kimlikleri aşağıda yer almaktadır.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş

Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca

Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk

Mustafa Bostancı

Muhasebeci Zafer Çimen

İş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner

Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat

Operasyon ve Son Durum

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toplamda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam etmektedir.



