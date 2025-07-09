THY'nin zamanında kalkış oranı yükseldi
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçakların zamanında kalkış oranının yüzde 84,1'e yükseldiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 11:23, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 11:23
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "THY, emniyet ve konforla zamanında kalkıyor. 2025 Ocak-Temmuz döneminde, 2024'ün aynı dönemine göre 5 puanlık bir artışla yüzde 84,1 zamanında kalkış başarısına ulaştık. Sizlere emniyetli, konforlu ve tam zamanında hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.