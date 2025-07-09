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Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve tanıtımlar nedeniyle 141 milyon lira ceza uyguladı. Tüketiciler için güvenli alışveriş önerileri paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 11:36, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 11:26
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Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, bu yılın ilk 6 ayında reklam ve tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 141 milyon 123 bin 32 lira idari para cezası uyguladı. Tüketicinin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, aldatma, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi ve ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurları inceliyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde gerekli idari müeyyideler uygulanırken, özel indirim günlerine ilişkin de Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Reklam Kurulu'nun 2025 Yılı İlk Yarısındaki Faaliyetleri

Kurul, 2025 yılının ilk yarısında, gıda, sağlık, iletişim, örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili 12 bin 499 dosyayı inceledi. Bu dosyaların 11 bin 657'si mevzuatta yer alan başvuru koşullarına uygun olmama ve başvurunun mevzuat kapsamı olmaması gerekçeleriyle incelenmezken, incelenen 842 dosyanın 838'i ise karara bağlandı.

  • 456 dosya için durdurma cezası
  • 17 dosya için durdurma cezası ve erişim engeli
  • 2 dosya için düzeltme kararı
  • 225 dosya için idari para cezası ve durdurma
  • 13 dosya için idari para, durdurma ile erişim engeli kararları verildi

İlgililer hakkında toplamda 141 milyon 123 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.

Elektrikli Araç Tanıtımlarına Yakın Takip

Kurul, tüketicilerin talebinin arttığı elektrikli araçların sürüş menziline dair tanıtımların yanı sıra kullanıcı sayıları her geçen gün artan müzik, video, medya içeriği sağlayan platformlarda abonelik sürecinin vatandaşlar açısından anlaşılmasını zorlaştıran ve "karanlık ticari tasarım" olarak bilinen uygulamaları yakından izledi.

Tüketici Şikayetlerinde Öne Çıkan Konular

  • Yanıltıcı indirim ve bilgiler
  • Lojistik süreçlerde aksama
  • Ayıplı mal gönderimi
  • Bedelinin tahsil edilmesine karşın ürünün gönderilmemesi
  • Satıcı tarafından sipariş iptali
  • Cayma hakkının kullandırılmaması

Tüketicilere Tavsiyeler

Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere çeşitli önerilerde bulundu. Yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak kısa bir ön inceleme yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor. Satın alınacak ürünün benzer mecralardan yaklaşık fiyatının araştırılması da öneriliyor.

  • İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılmalı.
  • Sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimaline karşı dikkat edilmeli.
  • Satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyat kontrol edilmeli.
  • Sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı kontrol edilmeli.
  • Varsa bu tür ödeme yöntemleri tercih edilmeli.
  • Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgiler ayrıntılı şekilde okunmalı.


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