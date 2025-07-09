Milli Savunma Bakanı'ndan Ege ve Akdeniz'de Kararlı Mesaj

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan'ın son dönemde Ege Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Yazılı Soru Önergesine Yanıt

Milli Savunma Bakanı Güler, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun, "Yunanistan'ın Ege kara sularını 12 mile çıkarma kararına karşı alınacak tutuma" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Güler, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal eden uluslararası hukuka aykırı her türlü faaliyetinin, Milli Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluk sahası itibarıyla takip edildiğini ve gerekli reaksiyonların süratle gösterildiğini vurguladı.

Diplomatik ve Sahadaki Kararlılık

Soru önergesinde bahsi geçen iddialara karşı hem sahada hem de diplomatik olarak gerekli karşılık daima verilmektedir.

hem sahada hem de diplomatik olarak gerekli karşılık daima verilmektedir. Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir.

ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir. Ayrıca mezkur hususlar Dışişleri Bakanlığına bildirilerek Yunanistan nezdinde gerekli diplomatik girişimlerde bulunulmasına destek sağlanmaktadır.



