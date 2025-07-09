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Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı. Stopaj oranının artırılması mevduattan elde edilen gelirden vergi kesintisi anlamına geliyor. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı (vergi oranı) yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 12:39, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 12:44
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Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü

Mevduat ve yatırım fonlarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı

Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı. Buna göre mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10'a çıkarılmıştı.

1 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de ise stopaj oranları değiştirilmemiş ve süresi 31.07.2025'e kadar uzatılmıştı.

İşte Resmi Gazetede mevduatta stopaj yayımlanan karar

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