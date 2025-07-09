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Bakan Uraloğlu'ndan 'Maaş Promosyonu' açıklaması

PTT çalışanlarının maaş promosyonuna ilişkin revizyon talepleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soruldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 14:34, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 14:37
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Bakan Uraloğlu'ndan 'Maaş Promosyonu' açıklaması

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in Bakan Uraloğlu ile yaptığı görüşmede, promosyon anlaşmasının yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği gündeme geldi.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Uraloğlu, promosyon anlaşması yapılmadan önce sürece müdahil olduğunu belirterek, "Ziraat Bankası Genel Müdürü ile bizzat görüştüm" dedi.

Yapılan görüşmeler sonucunda bankaların sunduğu tekliflerin 66 bin 500 TL'nin üzerine çıkmadığını ifade eden Uraloğlu, mevcut şartlar doğrultusunda daha yüksek bir promosyon rakamı elde edilemediğini vurguladı.

PTT çalışanlarının maaş promosyonları, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, artan enflasyon ve diğer kamu kurumlarındaki yüksek promosyon anlaşmalarıyla kıyaslandığında beklentilerin altında kaldığı yönünde eleştiriler gündeme gelmişti.

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