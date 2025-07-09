Optisyenlikte Yeni Düzenleme: Korsan Faaliyetlere Sıkı Denetim

Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?
Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?
Bakan Uraloğlu'ndan 'Maaş Promosyonu' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'Maaş Promosyonu' açıklaması
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Ekim ayında 18 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Ekim ayında 18 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2028 yılında yapılacak!
Adalet Bakanı Tunç'tan Yapay Zeka ve İnternet Suçları Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Yapay Zeka ve İnternet Suçları Açıklaması
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Mevduattan elde edilen faiz geliri düşürüldü
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Tarım Bakanlığı 640 Bin Gıda Denetimi Gerçekleştirdi
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Reklamlara 141 Milyon Lira Ceza
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Teröristbaşı Öcalan, videoyla PKK'ya silah bırakma talimatı verdi
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
Yapay zeka Grok'a erişim engeli getirildi!
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
İşlenmiş Kıymetli Maden İthalatında Yeni Ödeme Şekilleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
Uşak ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bazı Bakanlıklara Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Bakanlık uyardı: Sıcak havalarda bunlara dikkat!
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
Yarın Ülke Genelinde Aşırı Sıcaklık! Bakan Yumaklı'dan 'Yangın' Uyarısı
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
'100 restorandan 85'i kapanıyor'
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
CHP'li belediyede su krizi! Arıtılmamış su şehre verildi
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Motorine 1.15 TL Zam Kesinleşti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Optisyenlikte Yeni Düzenleme: Korsan Faaliyetlere Sıkı Denetim

TBMM'de görüşülen kanun teklifiyle optisyenlik sektöründe korsan faaliyetlerin önlenmesi ve oda üyeliği zorunluluğu gündemde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 15:00, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 15:00
Yazdır
Optisyenlikte Yeni Düzenleme: Korsan Faaliyetlere Sıkı Denetim

TBMM'de görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle, optisyen-gözlükçü işletmelerinin faaliyette bulunmalarına ilişkin esaslar düzenlenirken, sektör bu düzenlemeyle korsan optisyenlerin önlenmesini bekliyor. TBMM'de görüşülen kanun teklifiyle, Optisyenlik Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması öngörülüyor. Teklife göre, optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorunda olacak.

Optisyenlik Uygulamalarına Aykırı Hareket Edenlere Cezalar

Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. "Optisyenlik uygulamaları", "optisyenlik müessesi", "mesul müdür", "müessesede bulunma", "istisnalar", "optisyenlik ünvanı", "kayıt" ve "denetim" kapsamındaki yasakların 5 yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası 2 kat uygulanacak ve bu süre içinde "optisyenlik uygulamalarına" üçüncü defa aykırı davranan optisyen 1 yıl süreyle meslekten menedilecek.

Odalara Üyelik Zorunluluğu

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli kadrolarda çalışanlar ile gözlükçülük ruhsatnamesini haiz olup aynı mekanda eczacılık faaliyetini birlikte yapan eczacılar hariç olmak üzere odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler, mesleki faaliyette bulunamayacak.

Optisyenlik İşletmesi Açmak İçin Gerekli Şartlar

  • Optisyenlik işletmesi açıp işletmek isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, müesseselerini 30 gün içinde bağlı bulundukları ticaret veya esnaf siciline tescil ettirmekle ve sicil gazetesinde ilan ettirmekle yükümlü olacak.
  • Sınırları içinde odaya kayıtlı en az 150 meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulacak.
  • Genel kurul, odaya kayıtlı üyelerin toplanması ile oluşacak ve yılda bir defa Eylül ayında toplanacak.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğine İlişkin Düzenlemeler

Teklifle, optisyen-gözlükçüler odalarının yanı sıra Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'ne yönelik düzenlemelere de gidildi. Ayrıca, kanun ve meslekle ilgili diğer mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyen, meslek onuruna uymayan eylem ve davranışlarda bulunan veya birlik genel kurulu kararlarına aykırı hareket eden meslek mensuplarına "kınama", "para cezası" ve "meslek icrasını durdurma" gibi cezalar uygulanacak.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber