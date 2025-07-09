Küçükçekmece'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Küçükçekmece'de motosiklet tamiri tartışmasında bıçaklanan 17 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 15:16, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 15:15
Küçükçekmece'de yaşanan üzücü bir olayda, Yusuf Buğra Demirci (17), bıçaklanarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Yenimahalle'de 6 Temmuz'da meydana geldi. Demirci ile üç arkadaşı arasında motosikletin tamiri nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Demirci bıçaklandı ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demirci, ne yazık ki dün hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
- Yusuf Buğra Demirci ile üç arkadaşı arasında motosiklet tamiri nedeniyle tartışma çıktı.
- Tartışma sırasında Demirci bıçaklanarak ağır yaralandı.
- Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma ve Tutuklamalar
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.T., P.B. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.