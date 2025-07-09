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Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı

Mehmet Şimşek, Londra'daki temaslarında rezerv artışı ve Türk lirasındaki istikrarı vurguladı. Ekonomideki kırılganlıkların azaldığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 15:25, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 15:23
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Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde, kur korumalı mevduattan çıkış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Şimşek, "Mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır." değerlendirmesinde bulundu. Londra'da iki gün süren temaslarda, reel sektör ve finans sektörü yatırımcılarıyla yapılan toplantılarda, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin yapısal dönüşüm vizyonu detaylı şekilde ele alındı.

Ekonomi Programı ve Makro Finansal İstikrar

Şimşek, uygulanan ekonomi programının son dönemde yaşanan şoklara karşı dayanıklılığını ispatladığını vurgulayarak, "Enflasyonda düşüş eğilimi sürüyor, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankasının öngördüğü tahmin aralığında kalması bekleniyor. Cari açık sürdürülebilir seviyelere çekildi, dış borcun milli gelire oranı ve brüt dış finansman ihtiyacı azaldı." ifadelerini kullandı. Kamu harcamalarında disiplinin korunduğunu belirten Şimşek, gelir performansının Orta Vadeli Program'da öngörülen hedefin biraz altında gerçekleşme ihtimaline rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yapısal Dönüşüm ve Sektörel Politikalar

Şimşek, reel sektörün dirençli yapısını koruduğunu ve sektörel gelişmelerin dikkatle izlendiğini belirtti. Yapısal dönüşüm çerçevesinde aktif sanayi politikaları ile yeşil ve dijital dönüşüme yönelik politikaların devam edeceğini ifade etti.

Kırılganlıkların Azalması ve Rezerv Yeterliliği

Yatırımcılara yaptığı değerlendirmede ekonomideki kırılganlıkların azaldığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini vurgulayan Şimşek, "Kur korumalı mevduattan çıkış süreci büyük ölçüde tamamlanmış, mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır." dedi.

"Terörsüz Türkiye" Süreci ve Bölgesel Kalkınma

Şimşek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sadece güvenlik değil, bölgesel entegrasyon ve ekonomik kalkınma açısından da fırsatlar sunduğunu belirtti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Türkiye'nin yeni büyüme motorları olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomik Potansiyeli

  • Kişi başına gelire oranla imalat sanayisindeki yüksek katma değer
  • Bölgenin ana üretim üssü olma konumu
  • Gelişmiş fiziki altyapı
  • Genç ve dinamik nüfus
  • Güçlü bölgesel entegrasyon yeteneği

Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından son derece cazip bir ülke olduğunu belirten Şimşek, Londra temasları kapsamında ayrıca İngiltere'de faaliyet gösteren Türk firmaların yöneticileriyle de bir araya geldi.


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