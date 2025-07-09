Aselsan sponsor olacak: Hakemlere yaka kamerası geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz sene genel kurulun tercihiyle başkan seçildiğini ve bu görevi layıkıyla yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Yönetim kurulumuzla birlikte Türk Futbolunu layık olduğu yere taşımak için gayret sarf ediyoruz. Herkese eşit mesafede adil adaletli olmaya çalışıyoruz. Tabii bir şeylerin değişmesi lazımdı. Biz de onları değiştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Mali Genel Kurula katılan katılamayan futbol ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarımızı bitirecek bir şekilde devam ediyoruz. Genel kurulumuz Türk futboluna hayırlı olsun" diye konuştu.

'ASELSAN SPONSORUMUZ OLACAK'

TFF'nin talimat değişikliğiyle VAR uygulanırken de yayıncı kuruluşun görüntü ve seslerinden ceza sevkinin yapılabilir hale geldiğinin hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu, VAR sisteminin ardından sahada şeffaflığı artırmak için yaka kamerası teknolojisinin devreye alınacağını belirterek, "Biz bir adım daha ileriye gidiyoruz orada. Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz. Sağ olsun ASELSAN Genel Müdürü'yle konuştuk, onlar da bize sponsor olacak. Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. O zaman zaten kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak. Daha disiplinli bir lig olmuş olacak" şeklinde konuştu.

'GÜVENİMİZ TAM'

Türk hakemlerine olan güvenini tekrar hatırlatan Başkan Hacıosmanoğlu, "Hakemler sahada adaletli olursa biz de arkasında dururuz. Eğer yönetemiyorsa evine döner. Bu kadar netiz" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatılması hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Milli takım şu anda adeta bir kolej havasında. Bu havayı oluşturan Montella'ya ve oyuncularımıza güveniyoruz. Süreklilik başarıyı getirir" dedi.