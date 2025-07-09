'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Geçen yıl 720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon örneği olduğu vurgulandı.

İddiaların Gerçekliği ve Resmi Veriler

DMM Açıklamasında; "Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5. sınıf düzeyine tekabül eden yaş grubundaki kız çocuklarının net okullaşma oranı %98,68'dir. Bu oran, iddialarda ileri sürülen rakamların istatistiki gerçeklikten tamamen uzak olduğunu göstermektedir." denildi.

Kız Çocuklarının Okullaşma Oranındaki Artış

Açıklamada; "Son yıllarda hayata geçirilen sosyal politikalar, teşvik programları ve eğitim projeleri sayesinde, kız çocuklarının okullaşma oranında önemli bir artış yaşanmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin eğitime erişimini sağlamayı amaçlayan bu uygulamalar, kız çocuklarının eğitim sürecine aktif katılımını desteklemiştir." ifadelerine yer verildi.

Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Resmi Kaynaklar

Devletimizin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiği ve bu doğrultudaki çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürdüğünün vurgulandığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan temel eğitim istatistikleri -okullaşma oranları da dahil olmak üzere- https://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 adresi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır" denildi.

Açıklamada;

Eğitim sistemine ilişkin bilgi edinilirken yalnızca resmi kaynaklara başvurulması gerekmektedir.

başvurulması gerekmektedir. Doğruluğu teyit edilmemiş, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki açıklamalara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır.

uyarılarına yer verildi.