Otluk alanda başlayan ve garaja sıçrayan yangında otomobil yandı
Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 17:14, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 17:14
Gündoğdu Mahallesi 1625. Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede bölgedeki kömürlük ve garaja da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, garajda bulunan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.