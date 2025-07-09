Otluk alanda başlayan ve garaja sıçrayan yangında otomobil yandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede bölgedeki kömürlük ve garaja da sıçradı.

Gündoğdu Mahallesi 1625. Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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