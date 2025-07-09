Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı

"2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, devlet üniversitelerinde birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlardan öğrenci katkı payı alınmayacak ve bu tutarlar devlet tarafından karşılanacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

Özel Durumlar ve Muafiyetler

Şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile şeref aylığı alanlar ve ailelerinden, yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak.

ile şeref aylığı alanlar ve ailelerinden, yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak. Bu kapsama giren ancak kayıt sırasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen öğrenciler, belgeleri sunduklarında ödedikleri ücretler iade edilecek.

Engelli öğrencilerden, engellilik oranı kadar öğrenim ücreti indirimi yapılacak. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden engelli öğrencilerden katkı payı alınmayacak.

Engelli olduğu halde kayıt sırasında raporunu sunamayanlara, belgeyi sunduklarında ödedikleri ücretlerin indirim tutarı iade edilecek.

Yatay Geçiş ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencilerin katkı paylarının devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, önceki programa kayıt tarihinden başlatılacak.

Vakıf yükseköğretim kurumlarından devlet kurumlarına yatay geçiş yapanlarda ise süre, yeni programa kayıt tarihinden başlatılacak.

Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgili cetvellerde belirlenen cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere belirlenecek.

belirlenecek. Türkiye'de ikamet izni olan yabancı uyruklu öğrencilerin aynı aileden birden fazlası için yüzde 25 kardeş indirimi uygulanacak.

uygulanacak. Mütekabiliyet esası çerçevesinde bazı yabancı öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacak.

KKTC uyruklu olup ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile yerleşenler, birinci öğretim ve açık öğretimde katkı payı, ikinci öğretimde ise öğrenim ücreti esaslarına tabi olacak.

Öğrenim Ücretinin Kullanımı ve Diğer Düzenlemeler

İkinci öğretimde alınan ücretlerin yüzde 10'u , öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve sosyal hizmetlerinde kullanılacak.

, öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Yabancı dille öğretim yapan programlarda öğrenim ücreti ve katkı payı 1,5 katı olarak alınacak.

olarak alınacak. Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan ikinci öğretim programındaki öğrenciler, birinci öğretime aktarılacak ve birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olacak.

Lisansüstü Öğrenciler ve Ek Bilgiler

Lisansüstü öğrenciler, ön lisans ve lisans öğrencilerinin haklarından yararlanacak.

Uzaktan öğretimde lisansüstü öğrencilerden alınacak ücret, tezsiz yüksek lisans programlarının ücretine tabi olacak.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç başka ad altında ücret alınamayacak.

Gazzeli Öğrencilere Destek

Geçen yıl olduğu gibi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Karar, 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.