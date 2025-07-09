Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi 'Dünya Nüfus Günü' olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Dünya Genelinde Nüfus Dağılımı

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.

Çocuk Nüfus Oranları

Dünya Genelinde Çocuk Nüfusu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,7 ile Nijer, yüzde 53,2 ile Somali ve Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 13,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 14,2 ile Japonya, yüzde 14,7 ile Singapur izledi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında yüzde 29,6 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması

İrlanda: Yüzde 22,7 ile AB'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 22,7 ile AB'de en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke. İsveç: Yüzde 20,5.

Yüzde 20,5. Fransa: Yüzde 20,2.

Yüzde 20,2. İtalya: Yüzde 14,8 ile en düşük çocuk nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 14,8 ile en düşük çocuk nüfus oranına sahip ülke. Malta: Yüzde 15,6.

Yüzde 15,6. Portekiz: Yüzde 15,7.

Yüzde 15,7. Türkiye: Yüzde 25,5 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek.

Genç Nüfus Oranları

İrlanda: Yüzde 13,3 ile AB'de en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 13,3 ile AB'de en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke. Fransa: Yüzde 12,3.

Yüzde 12,3. Hollanda ve Danimarka: Yüzde 12,1.

Yüzde 12,1. Malta: Yüzde 9,0 ile en düşük genç nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 9,0 ile en düşük genç nüfus oranına sahip ülke. Almanya: Yüzde 9,5.

Yüzde 9,5. Slovenya: Yüzde 9,7.

Yüzde 9,7. Türkiye: Yüzde 14,9 ile AB üyesi ülkelerden daha yüksek genç nüfus oranına sahip.

Yaşlı Nüfus Oranları

Dünya Genelinde Yaşlı Nüfusu

Monako: Yüzde 36,2 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 36,2 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke. Japonya: Yüzde 29,8.

Yüzde 29,8. İtalya: Yüzde 24,6.

Yüzde 24,6. Katar: Yüzde 1,7 ile en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 1,7 ile en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülke. B.A.E.: Yüzde 1,8.

Yüzde 1,8. Zambiya: Yüzde 1,9.

Yüzde 1,9. Dünya yaşlı nüfus ortalaması: %10,2 .

. Türkiye: Yüzde 10,6 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde.

Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması (Yaşlı Nüfus)

İtalya: Yüzde 24,6 ile AB'de en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 24,6 ile AB'de en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke. Portekiz: Yüzde 24,5.

Yüzde 24,5. Yunanistan ve Finlandiya: Yüzde 23,9.

Yüzde 23,9. Kıbrıs Rum Kesimi: Yüzde 14,6 ile en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülke.

Yüzde 14,6 ile en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülke. Lüksemburg: Yüzde 15,5.

Yüzde 15,5. İrlanda: Yüzde 15,9.

Yüzde 15,9. Türkiye: Yüzde 10,6 ile AB üyesi ülkelerden daha düşük yaşlı nüfus oranına sahip.

Toplam Doğurganlık Hızı

Çad: 6,03 çocuk ile en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke.

6,03 çocuk ile en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke. Somali: 6,01 çocuk.

6,01 çocuk. Kongo Demokratik Cumhuriyeti: 5,98 çocuk.

5,98 çocuk. Kore Cumhuriyeti: 0,73 çocuk ile en düşük doğurganlık hızına sahip ülke.

0,73 çocuk ile en düşük doğurganlık hızına sahip ülke. Singapur: 0,95 çocuk.

0,95 çocuk. Ukrayna: 0,99 çocuk.

0,99 çocuk. Dünya ortalaması: 2,25 çocuk .

. Türkiye: 1,48 çocuk ile dünya ortalamasının altında.

Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması (Doğurganlık Hızı)

Bulgaria: 1,75 çocuk ile AB'de en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke.

1,75 çocuk ile AB'de en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke. Romanya: 1,71 çocuk.

1,71 çocuk. Fransa: 1,64 çocuk.

1,64 çocuk. Malta: 1,11 çocuk ile en düşük doğurganlık hızına sahip ülke.

1,11 çocuk ile en düşük doğurganlık hızına sahip ülke. İtalya ve Litvanya: 1,21 çocuk.

1,21 çocuk. İspanya: 1,22 çocuk.

1,22 çocuk. Türkiye: 1,48 çocuk ile AB üyesi ülkelerin ortalamasından yüksek doğurganlık hızına sahip.

Bebeklerde Beklenen Yaşam Süresi

Dünya Genelinde Erkekler İçin Beklenen Yaşam Süresi

Dünya genelinde erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi: 70,7 yıl .

. Monako: Erkekler için en yüksek yaşam süresi: 84,6 yıl .

Erkekler için en yüksek yaşam süresi: . S. Marino: 84,3 yıl.

84,3 yıl. Avustralya ve Andorra: 82,3 yıl.

82,3 yıl. Çad: Erkekler için en düşük yaşam süresi: 53,4 yıl .

Erkekler için en düşük yaşam süresi: . Nijerya: : 54,3 yıl.

: 54,3 yıl. K. Sudan: : 54,8 yıl.

: 54,8 yıl. Türkiye:: Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi: 74,7 yıl, dünya ortalamasından yüksek.

A.B. Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması (Erkekler)

İtalya: : Erkekler için en yüksek yaşam süresi: 81,8 yıl .

: Erkekler için en yüksek yaşam süresi: . İsveç: : 81,6 yıl.

: 81,6 yıl. Malta: : 81,5 yıl.

: 81,5 yıl. Lithuania (Litvanya): : Erkekler için en düşük yaşam süresi: 71,4 yıl .

: Erkekler için en düşük yaşam süresi: . Lativa (Letonya): : 71,8 yıl.

: 71,8 yıl. Bulgaria (Bulgaristan): : 72,3 yıl.

: 72,3 yıl. Türkiye:: Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi AB ortalamasından düşük: 74,7 yıl.

Kadınlar İçin Beklenen Yaşam Süresi (Dünya)

Dünya genelinde kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi: 76 yıl .

. Monako: : Kadınlar için en yüksek yaşam süresi: 88,6 yıl .

: Kadınlar için en yüksek yaşam süresi: . Kore Cumhuriyeti ve Japonya: : Sırasıyla 87,3 yıl ve 87,9 yıl .

: Sırasıyla . Nijerya: : Kadınlar için en düşük yaşam süresi: 54,9 yıl .

: Kadınlar için en düşük yaşam süresi: . Türkiye:: Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi: 80 yıl, dünya ortalamasından yüksek.

A.B. Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması (Kadınlar)

İspanya: : Kadınlar için en yüksek yaşam süresi: 86,4 yıl .

: Kadınlar için en yüksek yaşam süresi: . Fransa ve İtalya: : Sırasıyla 86,2 yıl ve 85,9 yıl .

: Sırasıyla . Bulgaria (Bulgaristan): : Kadınlar için en düşük yaşam süresi: 79,4 yıl .

: Kadınlar için en düşük yaşam süresi: . Türkiye:: Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi AB ortalamasından düşük: 80 yıl.

Tüm bu veriler ışığında Türkiye'nin demografik göstergeleri; genç ve çocuk nüfusta Avrupa Birliği ülkelerinin üzerinde seyrederken yaşlı nüfusta ise AB ortalamasının altında kalmaktadır. Doğurganlık hızı ise dünya ortalamasının altında olmasına rağmen AB ülkeleri ortalamasının üzerindedir. Beklenen yaşam süresi ise hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya ortalamasının üzerinde ancak AB ülkeleri ortalamasının altındadır.



