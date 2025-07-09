Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfına kayyum atandı

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının 5 Ocak 2021 tarihli oluru ile eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hakkında ileri sürülen bazı iddiaların incelenmesi amacıyla 20 Aralık 1979'da tüzel kişilik kazanan ESBAV'a, Devlet Denetleme Kurulu koordinasyonunda soruşturma başlatıldı.

Devlet Denetleme Kurulu üyesi, 5 denetçi ve ticaret başmüfettişi tarafından yapılan inceleme ve soruşturmanın ardından 10 Ocak 2023 tarihli soruşturma raporu doğrultusunda, "vakıf senetleri, vakıfların devri, Tuna Anonim Şirketi ETAM AŞ'nin hakim ortak konumuna gelişi ve Büyükerşen ailesinin hisse artışı"na ilişkin maddelerde yer alan öneriler üzerine Vakıflar Meclisi, 11 Eylül 2023'te vakıf yöneticilerinin görevden alınmalarına karar verdi.

Söz konusu karar çerçevesinde, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Durmaz, Ahmet Taner, Erol Nezih Orhon, Fethi Heper, Yavuz Tuna ve Ziyaettin Bildirici'nin görevden alınmaları ve vakfa geçici yönetim kayyumu atanması amacıyla Eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilen yargı süreci sonunda, Eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ESBAV yöneticilerinin görevden alınmasına ve yerine yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.﻿