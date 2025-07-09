Silivri'de arazi yangını: 2 kişi yaralandı, itfaiye aracı yandı

Yangın, saat 16.30 sıralarında Silivri ilçesi Balaban Mahallesi Değirmen Köy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs mangal yaktıktan sonra közleri bir alana döktü. Rüzgarın etkisiyle araziye yayılan közler ise yangına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının yayılma riski nedeniyle civardaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları tahliye ederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale esnasında bir itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale gelirken bir itfaiye eri de hafif yaralandı. Yangın sırasında bahçesinde sulama yaparken dumandan etkilenen bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

"Mangaldan sonra o ateşle yangın çıkmış"

Bayram Aksu isimli vatandaş, "Bizde iki saat önce geldik buraya. Herhalde mangal yakmışlar bir konteynerde. Mangaldan sonra dökmüşler o ateşten de duman çıkmış. Biz de yangını duyunca eve geldik hemen köpekleri çıkarttık. Çok şükür şu anda söndürüyorlar. Aşağıda tadilat görmemiş birkaç ev var onlar yandı" dedi.