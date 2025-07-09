TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekillerden protesto

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

'DEMOKRASİMİZ BÜYÜK BİR TEHDİT ALTINDA'

Genel Kurul'da CHP'li vekilleri grup sıralarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başta olmak üzere operasyonlarda tutuklanan belediye başkanlarının fotoğraflarını koydu. Ardından gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ülkemiz, demokrasimiz büyük bir tehdit altında. Üzülerek söylemek isterim ki bugün seçilmiş bir milletvekili, 14 belediye başkanı, sanatçılar, gençler, sendikacılar cezaevinde, 30 milyon yurttaşımızın iradesi kelepçede cezaevinde. Demokrasimiz, muhalefet yok edilmek isteniyor. Bakın, 'Vesayet, darbe; bununla mücadele edeceğim' diyen bir iktidar maalesef ki 80 darbesini aratır oldu. 1980'de darbe yapıldığında bütün belediye başkanları görevden alındı, albaylar, yarbaylar atandı ama Evren döneminde bile bir tane belediye başkanı tutuklanmadı arkadaşlar, döneminizde bunlar yapıldı. Üzülerek söylüyorum; adalet sarayları ile Cumhurbaşkanı sarayları aynı işleve sahip bugün. Üzülerek söylüyorum; cumhuriyet başsavcıları ile sarayın iletişim başkanları aynı işleve sahip bugün. Bugün bu ülkede valiler ile AKP il başkanları aynı koltuğu paylaşıyor. Devletleşen bir parti, partileşen bir devlet görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın konuşmasının ardından CHP'li milletvekilleri yerlerinden kalktı ve ellerindeki fotoğrafları kaldırarak, 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Genel Kurul'da siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin görüşülmesinin ardından kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler sürüyor.