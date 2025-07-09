Polisle çatışan cinayet zanlısı öldürüldü, 1 polis yaralandı

Olay, Fatih Mahallesi Adana Bulvarı Demirkapı kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 5 gün önce ilçedeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Ali Çoban (26) hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı düzenlediği iddia adilen şüpheli ise kaçmıştı.

Şüpheli Hüseyin V.'nin (41) bir ticari takside olduğu belirleyen polis, taksiyi durdurdu. O sırada araçtan inen şüpheli, kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayan şüpheli polise ateş açtı. Çıkan çatışmada cinayet zanlısı ölü olarak ele geçirildi, polis memuru S.Ş. ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Cinayet zanlsının cenazesi de morga kaldırıldı. Ticari takside bulunan 3 şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. Çatışma anları ve silah sesleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.